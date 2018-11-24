Büyük Xbox İndirimleri Mediamarkt'ta, Yüzde 50'ye Varan Şahane Cuma İndirimleri

Büyük Xbox İndirimleri Geliyor!
Büyük Xbox indirimleri MediaMarkt'ta, Xbox Dijital Mağazasında oyun severleri bekliyor. Konsollar ve oyunların yanında, Game pass ve Live Gold aboneliklerinden de çekici indirim fırsatları sunuluyor.
Xbox hayranları için indirim heyecanı 23 Kasım Cuma günü başlıyor.
MediaMarkt mağazalarında Xbox konsollarında %50'ye varan indirimler sunulurken Xbox Dijital Mağazası'ndaki Xbox One
oyunlarında; ise %67'ye varan oyun indirimleri oyun severlerle buluşacak. Aynı zamanda oyun severlerin büyük ilgi gösterdiği ve 150'den fazla oyuna erişim hakkı sunan Xbox Game Pass servisi, üyeliği henüz olmayanlar için Xbox Dijital Mağazası'nda 3 Ocak tarihine kadar aylık 1 TL'ye sunuluyor.
Xbox oyuncularının birlikte 500'den fazla online oyun oynamasını sağlayan ve her ay 4 oyun hediye eden Xbox Live Gold aboneliği de; üyeliği olmayanlar için Kasım ayı sonuna kadar Xbox Dijital Mağazası'nda aylık 1 TL ücretle; oyun severleri eşsiz deneyimlerle ileri oyunculuk becerileriyle buluşturacak.
24 Kasım 2018 Cumartesi 03:45