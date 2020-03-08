Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları sona erdi
Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan, Düzce ve Mersin illerinde bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.
08.03.2020 14:28
Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Müsabakaları Erzincan , Düzce ve Mersin illerinde bugün yapılan müsabakalarla tamamlandı.
Birbirinden zevkli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Mersin'de 350, Erzincan'da 419 ve Düzce'de ise 500 güreşçi kilolarında dereceye girmek için mindere çıktı. Büyük Yıldızlar Serbest Güreş Grup Karşılaşmalarında ilk gün (41,45) -51 -60 -71-92 Kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. İkinci gün bu sikletlerde repesaj, 3/5 ve finaller ile, 48-55-65-80 110 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final maçları gerçekleştirildi. Şampiyona bugün 48-55-65-80 110 kilolarla repesaj, 3/5 ve final karşılaşmaları ile son buldu.- Ankara
Kaynak: DHA
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