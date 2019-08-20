Haberler» Spor» Haber

Büyük zaferin yıldönümünde kickboks gecesi

Eğirdir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Kickboks Zafer Kupası gerçekleştirilecek.

20.08.2019 14:39 Büyük zaferin yıldönümünde kickboks gecesi
Eğirdir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Kickboks Zafer Kupası gerçekleştirilecek.

Eğirdir Belediyesi 30 Ağustos Kick Boks Zafer Kupası adı altında yapılacak olan etkinlik, Kale Meydanında 30-31 Ağustos tarihleri arasında Low Kick Contact ve Light Contact kategorilerinde gençler ve büyükler müsabakaları yapılacak. Müsabakalar saat 17.00'de başlayacak olup, turnuvaya çok sayıda sporcunun katılması bekleniyor.

Öte yandan etkinlik çerçevesinde ayrıca, turnuva boyunca Isparta Erenler Mehteran Takımı da gösteriler sunacak. - ISPARTA

Zafer Haftası, Eğirdir, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
15:50   Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı: Umar'ı kadroda düşünmüyoruz
15:48   Başkan Sayyıdan: Hedefimiz 30'u aşkın sporcuyla 2020 Tokyo Oyunları'na katılmak
15:44   PFDK sevkleri açıklandı
15:40   Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
15:40   Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
15:38   Çanakkale Belediyespor'da imza töreni
15:36   Mamak Belediyesi basketbol takımı ilk idmanını yaptı