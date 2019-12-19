Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Büyükada'da vatandaşları tedirgin eden çukurların akıbeti belli oldu. Adalar Kaymakamlığı, Büyükada'da görülen "at vebası" olarak bilinen ruam hastalığıyla ilgili 81 atın itlaf edildiğini açıkladı. Çukurların ise atları gömmek için kazıldığı ortaya çıktı.

ÇUKURLARIN EN NET GÖRÜNTÜSÜ

Büyükada'da faytondan dolayı halk arasında at vebası(ruam hastalığı) olarak bilinen salgın hayvanlara yayıldı. Bunun üzerine 81 at itlaf edildi, adaya hayvan giriş çıkışı durduruldu. 81 atın gömüldüğü çukurlar ise görüntülendi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI: YENİ SİSTEM ARAYIŞINDAYIZ

Habertürk'e konu hakkında konuşan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül "Yıllardır Adalar'da yaşanan bir sorun. At gerçeği olan bir ilçe. Kendine özgü sorunları ve yaşam biçimleri olan bir yer. Bir aydır taramalar devam ediyor. Dolayısıyla hazırlıklar yapılıyor, insan sağlığını etkilememesi için, yıllardır yapıldığı gibi hastalıklı atlar ada dışına çıkarılmıyor, hepsi toprağa verildi. Şu anda bizim esas olarak Kaymakamlık'tan aldığımız bölgeye göre adaya at giriş ve çıkışı yapılmıyor. Bu atlar da bir yerlerde tutuluyor. 81 atta tespit edilmiş, başka atlarda yok. Ruam hastalığı bu. Atlara özgü bir hastalık. Sürücülerin de kan tahlilleri alındı. İnsanlarda geçmiş bir vaka tespit edilmedi. İnsana bulaştığına dair bir bulgu yok. Toprağa verilirken, çevreye karışmaması sorunu var, kireçle gömüldükleri için böyle bir sorun da yok. Ocak ayında bu sistemi değiştirip yeni sisteme geçeceğiz. Büyükşehir ile esas mutabakatımız, fayton buranın tek ulaşım sistem olmaktan çıkarılsın. Ocak ayı içinde yen sistem çalışacağız, tartışmaya açacağız" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükada'da atların itlaf edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Adalar'da birçok ihmal edilmiş konu var. Bu yılın ilk yarısında sorunların yüzde 90'ı çözülmüş olacak. Fayton konusu da bunun başında" dedi.

HAYVANLARDA RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.