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BÜYÜKADA'DA BAŞIBOŞ ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği Adalar'da karantina süreci devam ediyor.

17.01.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:47BÜYÜKADA'DA BAŞIBOŞ ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Ruam hastalığı tespit edilen 105 atın itlaf edildiği 'da karantina süreci devam ediyor. Büyükada'da ormanlık alandan yola inen üç başıboş at görüntülendi.

Ruam hastalığı tespit edilen 105 at itlaf edilmiş ardından karantina süreci başlatılmıştı. Atların ahırlarda bekletildiği belirtilirken, bugün öğleden sonra Büyükada'da üç başıboş at görüntülendi. Ormanlık bölgeden yola inen atlar bir süre sonra tekrar ormanlık alana doğru koşarak gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Atlardan detay görüntüler


- İstanbul

Adalar, Güncel

Kaynak: DHA

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