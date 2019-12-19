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BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (1)

BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

19.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:39BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (1)
BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü;

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-Çukurun kapatılması

-Çevredeki hareketlilik

-Polisin görüntüsü


- İstanbul

Çukur, Güncel

Kaynak: DHA

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