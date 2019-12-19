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BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2)

BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

19.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:35BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2)
BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor. Açılan 2 çukur iş makinesiyle kapatıldı.

Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Çukurlar iş makinesi ile kapatıldı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesi çalışma yaparken bir minibüsün de olması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü;

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-Çukurların kapatılması

-Çevredeki hareketlilik

-Polisin görüntüsü


- İstanbul

Çukur, Güncel

Kaynak: DHA

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