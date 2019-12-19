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Büyükada'da çukur hareketliliği ikinci çukurun kapatılması

BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2) ikinci çukurun kapatılmasıUğur CAN -Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.

19.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:33
BÜYÜKADA'DA ÇUKUR HAREKETLİLİĞİ (2) ikinci çukurun kapatılması
Uğur CAN -Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA- İSTANBUL, (DHA) - BÜYÜKADA'da çukur hareketliliği yaşanıyor.
Büyükada'da ormanlık alana iş makineleriyle 2 büyük çukur kazılmıştı . Birkaç gün önce kazılan çukurlarla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Bugün adaya çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedildi. Çukurların bulunduğu bölgeye çıkılmaması için de önlem alındı. Havadan çekilen görüntülerde iş makinesiyle çukurlardan birinin kapatıldığı görüldü. Çukurun yanında bir minibüsün olması dikkat çekti.
Büyükada'da çukur hareketliliği ikinci çukurun kapatılması

Çukur, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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