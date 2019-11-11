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BÜYÜKADA'DA DALGA PANİĞİ KAMERADA

İstanbul DHABüyükada'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu.

11.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:02BÜYÜKADA'DA DALGA PANİĞİ KAMERADA

DHA

Büyükada'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu. Dalgaların vurduğu sırada kayalıklardaki bir kişi zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'daki olay geçtiğimiz hafta için yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribot dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar kıyıya vururken bu sırada sahilde oturanlar zor anlar yaşadı. Kayalıklarda bulunan bir kişi denize sürüklenmekten son anda kurtuldu. Sahilde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı



İstanbul, Dalgalar, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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