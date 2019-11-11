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Büyükada'da dalga paniği kamerada

BÜYÜKADA'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu.

11.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:18Büyükada'da dalga paniği kamerada
BÜYÜKADA'da feribot nedeniyle kıyıya vurduğu belirtilen dev dalgalar paniğe neden oldu. Dalgaların vurduğu sırada kayalıklardaki bir kişi zor anlar yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'daki olay geçtiğimiz hafta için yaşandı. Kıyıya yakın mesafeden geçtiği belirtilen feribot dev dalgalar oluşturdu. Dalgalar kıyıya vururken bu sırada sahilde oturanlar zor anlar yaşadı. Kayalıklarda bulunan bir kişi denize sürüklenmekten son anda kurtuldu. Sahilde yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.


- İstanbul

Dalgalar, Güncel

Kaynak: DHA

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