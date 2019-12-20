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Büyükada'da fayton kullanımı durduruldu

Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından, faytoncular Büyükada meydanında toplanarak duruma tepki gösterdi.

20.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:16
'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasının ardından, faytoncular Büyükada meydanında toplanarak duruma tepki gösterdi. Büyükada'ya sevk edilen çevik kuvvet polisleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, Adalar'da atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulduğu belirtilmişti. Açıklamanın ardından Adalar'da atlı faytonlar kullanımı durduruldu. Fayton sahipleri ise Büyükada meydanında faytonların bulunduğu bölgede toplanarak duruma tepki gösterdi. Büyükada'ya sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi ise bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Faytoncu Volkan Kılıç, "Burada atlar rutin olarak 6 ayda bir teste tabi tutulur. Yapılan testler neticesinde insana geçecek hastalık varsa atları itlaf edilir. Değilse tedavi altına alınır, bize tedavi için gerekli ilaçları alın denilir" dedi.
Atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına tepki gösteren faytoncu Volkan Kılıç, "Benim 3 ay boyunca evime çoluğuma çocuğuma kim bakacak. Ben bu işin artık uzmanıyım, başka işe gidemiyorum"dedi.
(Mustafa Biçer/İHA)
Büyükada'da fayton kullanımı durduruldu

Adalar, Güncel

Kaynak: İHA


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