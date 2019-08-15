Büyükada'da, faytoncular ve akülü araç sahipleri tekme tokat birbirine girdi! Kamera kayıttaydı

Büyükada'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 19 kişi yaralanırken, tarafların birbirine tekme tokat saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AKÜLÜ ARAÇ SAHİBİ VE FAYTONCU TARTIŞMAYA BAŞLADI

Büyükada, Adalar Araba Meydanı'nda geçen Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü.

19 KİŞİ YARALANDI

Polis kavgayı güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.