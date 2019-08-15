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Büyükada'da, faytoncular ve akülü araç sahipleri tekme tokat birbirine girdi! Kamera kayıttaydı

İstanbul Büyükada'da faytoncular ve akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan kişiler tekme tokat birbirine girdi. Sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

15.08.2019 11:27
Büyükada'da, faytoncular ve akülü araç sahipleri tekme tokat birbirine girdi! Kamera kayıttaydı

Büyükada'da faytoncular ve akülü araçla yolcu taşıdıkları iddia edilen taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada 19 kişi yaralanırken, tarafların birbirine tekme tokat saldırdığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

AKÜLÜ ARAÇ SAHİBİ VE FAYTONCU TARTIŞMAYA BAŞLADI

Büyükada, Adalar Araba Meydanı'nda geçen Cuma günü meydana gelen olayda iddiaya göre, akülü aracıyla korsan yolcu taşımacılığı yapan bir kişi ile faytoncu arasında tartışma yaşandı. Tartışma, araya iki taraftan da araya birilerinin girmesi ile büyüyerek kavgaya dönüştü.

19 KİŞİ YARALANDI

Polis kavgayı güçlükle yatıştırdı. Olayda 19 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kavga anı ise meydanda bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grup birbirine saldırıyor. Gruptakilerden bazıları karşı tarafa ellerine aldıkları sandalyelerle vurmaya çalışırken, diğer gruptakiler de yumrukla ve şemsiye demirleriyle karşılık veriyor. Yumruk, tekme ve sopaların kullanıldığı kavga uzun süre devam ediyor.


Adalar, Araba, kavga, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (10)
DJ BORİS BREJCHA: HANİ FAYTONLAR KALKIYORDU
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NNNN: rant kavgası
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KAZ1M: İman eksikliğinden bunlar hep EL REZZAK
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ASKER: chp belediyesi başta rant peşinde koşup durdu şimdi ayıklasın bakalım. Herşey çok güzel olacak
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MERT: kalı yok fikri var sen askerlik yapma boşuna
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NACİ SÜSLÜ: Kaldırın ordaki faytoncu mafyasını. Yeter artık
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GURBETCI: Halkimiz medeniyetten uzak. . !Yüzde 80 iBu kesin
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MEDET YA ALİ: Adada faytoncular, karada taksiciler minibüsçüler bir tane delikanlı devlet büyüğü yok mu bunları dize getirecek
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ADALET: o senin dediğin zaatlar rant peşin de millet umrunda dahi değil onların
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HAKAN ŞATIR: Turistlere ülkemiz rezil oldu. Bunu niye düşünmüyorlar?
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