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Büyükada'da faytonların toplanma alanı boşaltıldı, temizlik yapıldı

Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı.

21.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:12
'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'daki faytonların toplanma alanı gece saatlerinde boşaltıldı. Faytoncular atlarını ahırlara götürürken, toplanma alanında beş fayton bırakıldı. Büyükada'ya dün gelen çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişi devam ederken, faytonların toplanma alanına giden yollar polis tarafından bariyerlerle kapatıldı.
SABAH SAATLERİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait temizlik aracı sabah saatlerinde Büyükada'daki faytonların toplanma alanına geldi. Ekipler alanı ve çevresini temizledi.
FAYTONCULAR TOPLANTI İÇİN İBB'YE GİTTİ
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, bugün saat 15.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile görüşeceklerini söyledi. Görüşme için sabah saatlerinde Büyükada'dan ayrılan faytoncular bu görüşme sonrası nasıl bir yol izleyeceklerine karar verecek.
Büyükada'da faytonların toplanma alanı boşaltıldı, temizlik yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA


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