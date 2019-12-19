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Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi

Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta 'Ruam hastalığı' tespit edilmişti.

19.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:32
Büyükada'da yapılan test çalışmaları sonucunda 81 atta 'Ruam hastalığı' tespit edilmişti. Hatalık taşıyan atlar itlaf edilerek dev çukurlara gömüldü. Atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.
Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,sağlık taramalarında Büyükada'da bulunan 81 atta Ruam hastalığı tespit edildiği açıklanmıştı. Ruam hastalığı taşıyan atlar yetkililerce itlaf edildi. Atlar, Büyükada'da ormanlık alanda geçtiğimiz günlerde kazılan ve merak uyandıran iki dev çukura gömüldü. Ruam hastalığı tespit edilen atlar kireçlenerek gömüldü.
İtlaf edilen atların kireçlenerek gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi.
(Halit Arslan - Mustafa Biçer/İHA)
Büyükada'da itlaf edilen atların gömüldüğü dev çukurlar havadan görüntülendi

Adalar, Güncel

Kaynak: İHA


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