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Büyükada'da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi

Büyükada'da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak uyandırdı.

19.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:27Büyükada'da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi
Büyükada'da ormanlık alanda kazılan dev çukurlar merak uyandırdı. Neden kazıldığı henüz bilinmeyen iki dev çukur havadan görüntülendi. Öte yandan Büyükada'da bulunan 80'e yakın atta RUAM hastalığı olduğu ve atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.

Büyükada'da ormanlık alanda birkaç gün önce iki dev çukur kazıldı. Dev çukurlar Ada sakinlerinde merak uyandırdı. Çukurların ise neden kazıldığı henüz öğrenilemedi. Öte yandan, Büyükada'da bulunan 80'e yakın atta RUAM hastalığına rastlandığı, ve hastalık taşıyan atların bu çukurlara gömüleceği iddia edildi.

Büyükada'da kazılan dev çukurlar drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Çukur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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