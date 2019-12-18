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BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ

BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.

18.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:06BÜYÜKADA'DA KAZILAN İKİ ÇUKURDAN BİRİ GENİŞLETİLDİ
BÜYÜKADA'da ormanlık alanda birkaç gün önce iş makineleriyle kazılan iki büyük çukurdan biri iş makineleri yardımıyla genişletildi.

Büyükada'da ormanlık alanda bulunan iki büyük çukur Ada sakinlerinin dikkatini çekiyor. Çukurların birkaç gün önce kazıldığı tahmin edilirken, dün eşit boyutta bulunan iki çukurdan birinin iş makineleriyle genişletildiği görüldü. Çukurların bulunduğu bölgede herhangi bir hareketlilik yaşanmazken, kazılan çukurlarla ilgili resmi bir açıklama da henüz yapılmadı.


- İstanbul

Çukur, Güncel

Kaynak: DHA

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