Haberler » Güncel » Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı - Haber

Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı

Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulma kararının alınmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.

21.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:50 Büyükada'da temizleme çalışmaları başladı
Büyükada'da fayton turlarının 3 ay durdurulma kararının alınmasının ardından temizlik çalışmalarına başlandı.
Valiliği Mahalli Çevre Kurulu kararı üzerine İSTAÇ görevlilerince atların kaldırılmasının ardından fayton bekleme alanında, İSPARK'a ait ahırlarda ve atların geçiş güzergahları üzerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı.
Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan da temizlik çalışmalarını fayton bekleme alanına gelerek takip etti.
İstanbul Valiliği'nin 19 Aralık tarihli Mahalli Çevre Kurulu toplantısında, "Ruam hastalığının etkileri olan bakterilerin uygun ortamda uzun yıllar varlığını sürdürdüğünden Büyük Ada Aya Nikola Mevkiinde bulunan İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve geçtiği güzergahların temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar İlçe Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile üç ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına" dair karar alınmıştı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:00   Sular altında kalacak olan Hasankeyf'te sokak hayvanları taşınıyor - Haber
13:00   Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin üniversiteli kızlarla buluştu - Haber
12:59   CHP Milletvekili Kaya: "Her takım kendi yağıyla kavrulsun" - Haber
12:53   Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor - Haber
12:53   Kaymakam Sinanoğlu: "Cizre Park AVM Cizre'ye değer katacak" - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:07:17