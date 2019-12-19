Haberler » Güncel » BÜYÜKADA'DAKİ FAYTONCULARDAN RUAM HASTALIĞI YORUMU - Haber

BÜYÜKADA'DAKİ FAYTONCULARDAN RUAM HASTALIĞI YORUMU

Büyükada'da 'Ruam' tespit edilen 81 at ormanlık alana kazılan iki büyük çukura gömüldü.

19.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:38 BÜYÜKADA'DAKİ FAYTONCULARDAN RUAM HASTALIĞI YORUMU
Büyükada'da 'Ruam' tespit edilen 81 at ormanlık alana kazılan iki büyük çukura gömüldü. Büyükada'daki kimi faytoncular Ruam hastalığının 'a kaçak at girişi nedeniyle yayıldığını iddia ederken, Ruam hastalığının olmadığını savunanlar da var.

"HERKES KAÇAK ŞEKİLDE SOKMAK ZORUNDA KALDI"

Büyükada'da bulunan bir fayton sahibi Ruam hastalığının Adalar'a kaçak şekilde getirilen atlar yüzünden yayıldığını iddia ederek, "Eskiden atların giriş ve çıkışı serbestken bu kadar hastalık yoktu. Geldiği yerde de aşı yapılıyordu, geldikten bir hafta sonra burada da yapılıyordu. Hiçbir hastalık çıkmıyordu. Giriş ve çıkışlar yasaklandıktan sonra bu hastalık çoğaldı. Çünkü herkes kaçak şekilde sokmak zorunda kaldı. Kaçak şekilde sokuluyor. Getirdikleri atlar da hastalık mı değil mi insan bilmiyor. Çünkü kaçak getirmek zorunda kalıyor. Benim atlarımda bir test çalışması yapıldı ama herhangi sıkıntı çıkmadı" diye konuştu.  

"VETERİNER OLMADIĞI İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILMIYOR"

Fayton sahibi Cebrail Çelik, "Ruam diye bir şey kesinlikle yok. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Öyle bir şey görmedim. İlk defa duyuyorum. Nasıl tavuklarda kuş gribi oldu. Aynı o hesap. Tavukları gömdüler, sıra atlara geldi. Burada veteriner yok. Veteriner olmadığı için hiçbir şey yapılmıyor. Burada veteriner ve disiplin olması lazım. Gece iki, üç gibi at koşturuyorlar. Gece o saatte at koşturulmaz. İki, üç tane var gece koşuyorlar mecburen benim de koşturmam lazım. Ne yapayım, eve ekmek götürmeyeyim mi?" şeklinde konuştu.

"80 TANE GAYET NORMALDİR"

Fayton sahibi Sinan Keleş, Ruam hastalığının bugüne mahsus bir şey olmadığını, belli aralıklarla bu hastalığın görüldüğünü belirterek, 

"Kaymakamlığın açıkladığı gayet normaldir yani. Bu resmi bir şeydir yani. Bugüne mahsus değil. Sene oluyor 5 tane, sene oluyor 10 tane çıkıyor, sene oluyor 100 tane çıkıyor. O doğaldır. Bu ata özgü bir hastalıktır. Nasıl insanda bir kanser varsa başkasına bulaşmıyor bu da öyledir. Sadece Büyükada'da yok, Anadolu'ya gidin o atlara iğne yaparsanız, içlerinde 5 tane çıkar. Bizim burada Adalar'da 1000 tane at var. 80 tane gayet normaldir yani. Bir de diyorlar ki çok riskli, bulaşıcı diye. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben içinde büyüdüm. 25 senedir içindeyim. Olsaydı bugüne kadar bize bulaşırdı yani."

Görüntü Dökümü:

------------------

-Faytonculardan görüntüler

-Faytondan görüntüler

-Faytoncularla haberdeki sıraya göre röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler


- İstanbul

Adalar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   İbb önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Haber
17:44   İstanbul-ibb önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Haber
17:44   Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu - Haber
17:44   Nasa'nın mars 2020 aracı ilk sürüş testini tamamladı - Haber
17:44   Antalya direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 17:54:11