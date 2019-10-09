Büyükada davası; savcıya mütalaası için ek süre verildi

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, savcıya mütalaasını hazırlaması için ek süre verdi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Taner Kılıç ve İlknur Üstün'ün de aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanık katıldı, avukatları da salonda hazır bulundu. Duruşmayı, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Avrupa Birliği Delegasyonu, Af Örgütü ve Hollanda Konsolosluğu'ndan yetkililer ile çok sayıda kişi izledi.

SAVCI EK SÜRE İSTEDİ

Duruşma savcısı, dosyanın içeriği ve evrakların fazlalığı nedeniyle dosyanın incelemesinin uzun sürmesi nedeniyle esas hakkında mütalaa hazırlayabilmek için ek süre talep etti. Avukatlar ise müvekkilleri hakkında derhal beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, incelenen emanet eşyaların iadesine karar verdi. Heyet, savcının mütalaasını hazırlaması için ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 27 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, o dönem Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların Adalet Yürüyüşü'nü kaosa çevirmeye çalışmak istedikleri, PKK, DHKP-C ve FETÖ terör örgütleriyle irtibatlarının bulunduğu ve bu örgütlere yardım kastıyla hareket ettikleri ileri sürülüyor. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Taner Kılıç, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı Büyükada davasının tek tutuklu sanığıydı. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen 31 Ocak 2018 tarihli duruşmada tahliye edilen Kılıç'ın, savcılığın tahliyeye itiraz etmesi üzerine 1 Şubat 2018'de tekrar tutuklanmasına hükmedilmişti. Kılıç, 15 Ağustos 2018'de mahkemenin yaptığı aylık tutukluluk incelemesi sonucunda tahliye edilmişti.

