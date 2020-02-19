Büyükada davasında karar çıkmadı, duruşma 3 Nisan'a ertelendi

Gezi Davası'nın beraat ile sonuçlanmasının ardından gözlerin çevrildiği 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı "Büyükada Davası"nda karar çıkmadı. Mahkeme sonraki duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.Savcılık kasım ayındaki mütalaasında, Taner Kılıç'ın "terör örgütüne üye olma" suçundan; İdil Eser, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Veli Acu ve Nejat Taştan'ın ise "terör örgütlerine yardım etme" suçundan mahkum edilmesini istedi. Savcı, Nalan Erkem, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Ali Gharavi ve Peter Steudtner'ın ise tahliyesini istemişti.