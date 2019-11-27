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Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın Silahlı terör örgütüne üye olma ve Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

27.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:23
Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın Silahlı terör örgütüne üye olma ve Silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını bildirdi. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç'ın Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan, 5 sanığın ise Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer 5 sanığın ise beraatleri talep edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla devam ediyor.
Büyükada davasında savcı mütalaasını açıkladı

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Kaynak: DHA


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