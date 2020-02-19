Büyükada davasında son savunmalar alınıyor

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin 11 şüphelinin yargılandığı davada son savunmalar alınıyor. Davanın önceki celsesinde mütalaasını açıklayan savcılık, 6 sanığın 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isterken 5 sanığın ise beraatini talep etmişti.



Büyükada'da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam ediliyor.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. Çok sayıda izleyicinin yer aldığı duruşmada ilk olarak sanık Taner Kılıç, savcılık mütalaasına karşın savunmasını yaptı.



2014 yılından beri Bylock kullandığının iddia edildiğini belirten sanık Taner Kılıç, "25 yıldır aynı telefon numarasını kullanıyorum. İlk kez gözaltına alındığımda Bylock kullanmadığımdan emin olduğum için endişe etmedim. En geç ertesi gün serbest kalacağımı düşünerek rahat davrandım. Sonrasında her yerde usanmadan hakkımdaki Bylock iddiasının yanlış olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, duruşma öncesi bir grup insan hakları savunucusu adliye önünde sanıklara destek için basın açıklaması yaptı. Yapılan ortak açıklamada sanıkların beraatine karar verilmesi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA