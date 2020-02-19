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Büyükada davasında yargılamaya devam edildi

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin 11 şüphelinin yargılandığı dava, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.

19.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:10Büyükada davasında yargılamaya devam edildi
Büyükada'da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin 11 şüphelinin yargılandığı dava, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için ertelendi.
Büyükada'da 5 Temmuz 2017 yapılan toplantıya ilişkin Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner, Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Veli Acu ile 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan yargılandığı davada yargılamaya devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Taner Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 4 sanık ile avukatları hazır bulundu.
Duruşmada söz alan sanıklar, mütalaaya ilişkin savunma yaparak, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından bir kısım avukatların savunma yapması için duruşmayı 3 Nisan'a erteledi.
(İrem Demir - Mehmet Yusuf Melikoğlu/İHA)

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Kaynak: İHA

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