14.06.2019 09:57
Haberler»3. Sayfa » Haber

Büyükada sahilinde ölü at şoku

Büyükada sahilinde ölü at şokuİSTANBUL - Büyükada'da sahile vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi.

Büyükada sahilinde ölü at şoku
İSTANBUL - Büyükada'da sahile vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi. Atın gemiden düşerek boğulmuş olabileceği iddia edilirken, belediye ekipleri at cesedini denizden çıkardı. Atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Büyükada'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahile vuran ölü atı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Atın, gemi ile taşındığı esnada denize düşerek boğulmuş olabileceği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ölü atı denizden çıkardı.
Ölü atın sahile vurduğu anlar ise vatandaşlın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Büyükada sahilinde ölü at şoku
Kaynak: İHA
3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:51 İzmir'de denizden ceset çıktı
11:51 Jandarma teşkilatı 180 yaşında
11:51 Bulgaristan, Türkiye'den kaçırılan 63 tarihi eseri iade etti
11:51 Hayata tutunduğu okçulukta üçüncü kez olimpiyata gidecek
11:50 180'inci kuruluş yıldönümü Taksim'de kutlandı
11:50 Tayland'da 170 öğrenci zehirlendi
11:50 Eskişehir'de ekili arazileri sağanak ve dolu vurdu
11:50 Jandarmanın 180. yıl gururu
11:50 Çemişgezek, "Dut ve Peynir Festivaline" hazırlanıyor
11:50 Mehmet Eymür: 11 Eylül'ü, 40 gün önce CIA'ye söyledik, dikkate almadılar
11:50 Bağcılar'da motosiklet ile taksinin çarpışması kamerada
11:50 Basketbol final serisinde sıra 4. maçta
11:50 Midyeciler kaçtı, sahil güvenlik kovaladı
11:50 Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı