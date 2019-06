Büyükada sahilinde ölü at şoku

Büyükada sahilinde ölü at şokuİSTANBUL - Büyükada'da sahile vuran ölü at görenleri şaşkına çevirdi. Atın gemiden düşerek boğulmuş olabileceği iddia edilirken, belediye ekipleri at cesedini denizden çıkardı. Atın sahile vurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Büyükada'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sahile vuran ölü atı gören vatandaşlar şaşkına döndü. Atın, gemi ile taşındığı esnada denize düşerek boğulmuş olabileceği iddia edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ölü atı denizden çıkardı.Ölü atın sahile vurduğu anlar ise vatandaşlın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.