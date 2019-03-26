Büyükakın, "Başlattığı Çalışmalar Daha Güzel Noktalara Gidecek"

Üniversite'den geldiğimiz dönem vizyonumuzu o açtı. İnşallah bu çalışmalar çok daha güzel noktalara gidecek" dedi

Kocaeli Büyükşehir Belediye İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), Bilgi Evleri ve Akademi Lise çalışanlarına veda etti. Antikkapı'da düzenlenen programa Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül de katıldı. Veda programında konuşan Büyükakın

KADINI MUTLU OLMAYAN TOPLUM MUTLU OLAMAZ

Programda çalışma arkadaşlarına hitap eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Hepimiz büyük bir aileyiz. Özellikle gençlerimizin, annelerimizin, kadınlarımızın eğitimine ve sağlığına dikkat ediyoruz. Bu anlamda öncü ve model bir belediyeyiz. Gençliği olmayan bir toplumun geleceği olmaz, kadını mutlu olmayan bir toplumun mutlu olması mümkün olmaz. Kadın ailenin direği, o sağlıklı olursa toplum sağlıklı olur. Çünkü aileyi bir arada tutan, aydınlatan asıl güç annedir, kadındır. Kadının güçlü olması gerekir, sağlıklı ve mutlu olması gerekir" dedi.

EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUKLARA, GENÇLERE

Büyükşehir Belediyesi'ne başkan olduğu gün doğan bir çocuğun bugün 15 yaşına girdiğini söyleyen Karaosmanoğlu "En güzel yatırım, gençliğe, çocuklara yapılan yatırımdır. Hükümetimiz on binlerce okul yaptı, fiziki şartlar iyileşti. Ama devletin verdiği eğitim çocukları tam anlamıyla kapsayamıyor. Eğitim sistemimiz çocuklara istediğimiz özelliği veremiyor. Mutlaka yerel yönetimlerin, derneklerin vakıfların ilave çalışma yapması gerekiyor. Geleceği konusunda umudu olmayan gençlere gelecek teslim edilemez. Ama ahlaklı, inançlı, adaletten yana gençler yetiştirdiysek bu ülkede güven içinde yaşayabiliriz. Eğittiğiniz genç yarının valisi, belediye başkanı olacak. Önünüzde uzun bir yol var ve sorumluluğunuzla bu ülkeye sahip çıkacaksınız" diye konuştu.

GURUR DUYULACAK BİR İZMİT İÇİN

Daha sonra söz alan Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ise eğitime verdiği katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür etti. "Hedefimiz şudur, herkesin bu şehirde yaşamaktan mutlu olacağı, gurur duyacağı bir İzmit için çalışacağız. Her bir gencimiz, kadınımız için projeler yapacağız. Sevgiyle, dostlukla kalın" dedi.

BU KENTE RUH VERDİNİZ

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise "Sizler benim çalışma arkadaşlarımsınız, bir çoğunuz biz burada görev yaparken başladınız. Muhteşem işler yapıyorsunuz, İbrahim Başkanımızın verdiği enerjiyle bu kente ruh verdiniz. Bu şehrin insanı mutlu olsun, gayemiz bu. Biz bu hizmet dalgası devam etsin istiyoruz. İlçe ile büyükşehir arasında koordinasyon yoksa ordan netice çıkmıyor. Takım oyunu olmazsa orada başarı çıkmıyor. Burada İzmit adayımız Sibel Gönül de var. Ben İzmit'te Sibel Gönül ile çalışmak istiyorum. Dolayısıyla hizmet ahenkle devam etsin, bu şehrin insanların yaşamak istediği ilk üç şehirden biri olsun" şeklinde konuştu.

O BİZİM HOCAMIZ

Konuşmasının sonunda verdiği hizmetlerden dolayı İbrahim Karaosmanoğlu'na teşekkür eden Büyükakın, "Bu hizmetler onun sayesinde oldu. O bizim hocamız, önümüzü açan hep o oldu. Üniversite'den geldiğimde vizyonumuzu açan İbrahim Bey oldu. İnşallah bu çalışmalar çok daha güzel noktalara gidecek. Hepinize verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyorum, Allah bizi ayırmasın" dedi.

Kaynak: Bültenler