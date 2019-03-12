Büyükakın, "Belediyelerin Varlık Sebebi Halka Hizmettir"

Yukarı Hereke Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve vatandaşlar katıldı.

İNSANA DOKUNAN PROJELER YAPACAĞIZ

Programda ilk sözü alan Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, AK Parti belediyeciliğiyle çok önemli hizmetler yapıldığını belirterek "Yukarı Hereke Mahallesi'nde hep birinci parti olduk. Yukarı Hereke'ye çok hizmet ettik, sorunların büyük bir kısmı çözüme kavuştu. Kalan sorunları önümüzdeki dönemde çözmeye devam edeceğiz. Körfez'e metro geliyor, İlimtepe Yolu'nu yapacağız, Yukarı Hereke – İmes Bağlantı yolunu da yapacağız, Hereke Bölgesi'nde Millet Bahçeleri yapacağız, Kılavuz Gençlik Merkezleri oluşturacağız, Bilgi evleri, yeni mesire alanları, insana dokunan projeler yapacağız" dedi.

VARLIK SEBEBİMİZ İNSANLIĞA HİZMET ETMEK

Daha sonra sözü alan AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 10 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını belirterek "Şehrin her yerini biliyoruz, belediyeye gelince 'Dur bakayım ne yapacağız' demeyeceğiz, işlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esnaf çocuğuyuz, bu halkın arasında yetiştik, bu halkın kültürünü de biliriz. İnsanlar yaşamadan, insanlar mutlu olmadan devletin var olmasının bir kıymeti olmadığını bilerek yetiştik. Bizim varlık sebebimiz, belediyenin varlık sebebi halkın mutlu olması, engellilere, çocuklara, kadınlara yaşlılara hizmet etmektir. Bunları yapmadığınız zaman ne halkın ne hakkın rızasını alamazsınız. Allah'ın rızasını almadığımız bir işi yapmanın bir kıymeti de yoktur. İstediğiniz kadar köprü yapın, bina yapın, ama insanların gönlüne giden köprüleri yıktıysanız, kibirlendiyseniz, halktan koptuysanız geriye hiçbir şey kalmıyor. Halkın memnuniyeti olmadan belediyenin bir kıymeti yok" dedi.

SİZİ MAHÇUP ETMEYECEĞİZ

Geçmiş dönemde yapılan hizmetler gibi önümüzdeki dönemde de hizmet edeceklerini kaydeden Büyükakın "Her zaman daha güzele doğru yürümeye devam edeceğiz. Eğer bize destek olursanız sizin boynunuzu bükmeyiz, sizi mahcup etmeyiz. Bu iş bir emanet işidir, emanet ehil ellerde olmalı. Emaneti alacak kişi söz verdiğinde tutacak, emanete ihanet etmeyecek. Bu anlayışla önümüzdeki süreçte hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler