Büyükakın, "Bu seçimi de kazanacağız, hiç şüphemiz yok"

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Derince'de bulunan Kocaeli Yörükleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Yörüklerle bir araya geldi. Büyükakın'a AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve AK Parti yöneticileri katıldı. Yörükler ile buluşmasında konuşan Büyükakın, "Bu seçimde de kazanacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın, çünkü bu millet hizmette kusur etmeyene gereken desteği verir. 13 belediyenin 13'ünü de yeniden alacağız" ifadelerine yer verdi.

GÖNÜLLERDEKİ SESLERİ PROJELERE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ

Toplantıda ilk sözü alan Yörük Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Mehmet Özer, Büyükakın'ın Derince'de komşusu olduğunu belirterek başarılar diledi. Yörüklere seslenen AK Parti Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün ise, doğduğu, büyüdüğü ilçeye hizmet etme imkanı bulduğu için mutlu olduğunu belirtti. Gönül Belediyeciliği söylemiyle yola çıktıklarını belirten Aygün, "Bizler gönüllerden gelen sesleri projelere dönüştürüp hizmet edeceğiz. Önümüzdeki dönemde alt yapı çalışmalarını büyük bir ölçüde bitireceğiz. 24 saat yaşadığımız yollarımızda ne çukur ne çamur olmayacak" dedi.

BEYANNAMEDEN DERİNCE'YE MÜJDELER

Seçim beyannamesinde D-100 ve TEM'de 45 kavşak yapacaklarını söyleyen Büyükakın "Bunlardan biri 60 Evler tarafında bir kavşak yapacağız, diğeri eski yolda, limanın bağlantı yolunda yapılacak. Limanın TEM'e bağlantısı ve diğer projelerimiz hazır. Çenesuyu tarafında da bir kavşak yapmamız gerekecek. Önemli işlerimizden bir diğeri, eski askeri hastanenin olduğu yeri TOKİ almıştı, büyükşehir belediyesi olarak aldık. 140 dönümlük yerin 40 dönümünü ağız ve diş hastanesi için Sağlık Bakanlığı'na verdik. Geriye kalan 100 dönümlük alana halkın kullanımı için kamu hizmet binası ve park olarak kullanılması için bıraktık. Eski stadın olduğu yerde bir millet bahçesi yapacağız. Ailelerimizin gelip eğleneceği, dinleneceği bir mekan olacak. Ayrıca Körfez'den başlayıp Kartepe'de bitecek olan metronun Derince'de üç tane istasyonu olacak. KEV'den devredilen 50 dönümlük arazide gençlerimizin spor yaptığı, spor ve kültür faaliyet alanı olarak projelendireceğiz" dedi.

KOCAELİ'Yİ DÜNYAYA TANITMAMIZ GEREKİYOR

Kocaeli'yi insanların aklında kalan sembolik ifade ile ilişkilendirmek gerektiğini de söyleyen Büyükakın "Paris deyince Eyfel Kulesi, Barcelona deyince aklımıza futbol geliyor. Şehirler sembol yapılarla, takımla ya da sanatçıyla anılıyor. Bizim Kocaeli'yi dünyada tanınan bir yer yapmamız gerekiyor, bir şehri tanınır hale getirmek için yol yapmak, park yapmak yetmiyor. Çocukların mutlu olduğu, hanımların insanca yaşadığı, yaşlıları huzur bulduğu, engellilerin sokakta engellere takılmadığı yerdir mutlu şehir. Biz tüm bunları düşünerek bir şeyler yapmalıyız. İnsanların 'Keşke ben de Kocaeli'nde yaşasaydım' diyecekleri çalışmalar yapacağız. Kocaelispor'la, sanatla, sporla, huzurlu bir toplumla bunu başaracağız. Belediyecilik sadece sokağı temizlemekten, caddeleri güzelleştirmekten öte bir şeydir artık. Belediye başkanı şehire koçluk yapmalı, liderlik yapmalıdır. Bunun için dünyayı bilmesi, dünyayı tanıması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler