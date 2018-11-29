Büyükakın'dan Karamürsel Ziyareti

Karamürsel Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen ziyarette AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, Karamürsel AK Parti teşkilatları ile bir araya geldi.

Ziyaret programında açılış ve selamlama konuşmalarını yapan AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel'in ardından ev sahibi Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım konuşmasını gerçekleştirildi. Başkan Yıldırım, Karamürsel'e ziyaret gerçekleştiren AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'a çıktığı bu yolda tüm teşkilatlar adına başarılar dileyerek her zaman birlikte ve Baraner bu yolu yürüyeceklerinin altını çizdi. Ardından Başkanı Abdullah Eryarsoy programın anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak sözü AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'a bıraktı. Memleketinde hemşerilerine seslenen Büyükakın Karamürsel'i olduğunu ve atalarının bu topraklar üzerinde doğup büyüdüğünü şuan da kendisinin evinde olduğunu defalarca yineledi. Kocaeli'de 13te 13 yaparak AK Belediyelerin tamamına sahip olunduğunu söyleyen Büyükakın, çıtanın üzerine çıkarak daha fazla oy oranları ile Kocaeli'nin Tüm Türkiye'ye örnek olması gerektiğini belirtti.

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın Karamürsel AK Parti Ailesine yapmış olduğu ziyarette kendisine AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Ekin, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Onur Gökakın, AK Parti İl yöneticileri ve AK Parti Karamürsel kadroları eşlik etti.