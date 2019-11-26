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Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Spor Oyunları için Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi.

26.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:14Büyükakın, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Down Sendromlular (Trisome) Dünya Oyunları için Kocaeli'de kamp yapan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'yla bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen yemekte sporcularla buluşan Büyükakın, sporcular ve teknik heyetle sohbet etti.
Sekapark'ta Down Sendromlular Futsal Milli Takım kalecisi Volkan'la penaltı yarışması yapan Büyükakın, çekişmeli geçen yarışta 1-1 berabere kaldı.
Sporcuları tebrik eden Büyükakın, milli takım sporcularını ağırlamaktan mutlu olduklarını kaydetti.
Büyükakın, sporcuların hepsinin birbirinden yetenekli olduğunu ifade ederek, "Dört sporcumuz Kocaeli'den. Diğer kardeşlerimiz ülkemizin diğer kentlerinden geliyor. Biraz önce Volkan'la birbirimize penaltıdan gol atmaya çalıştık. 1-1 beraber kaldık. Volkan çok iyi bir kaleci. Hem de iyi bir atlet. Her sporcumuzun ilgilendiği başka spor dalları da var. Boğazı dört defa geçen yüzücü sporcumuz var. Hepsi muhteşem birbirinden güzel evlatlarımız." diye konuştu.
AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker de sporcuları tebrik ederek, 2020'deki organizasyonda Türkiye'ye şampiyonluk getireceklerine inandığını bildirdi.
Milli takım yetkilileri de konukseverlikleri ve sundukları imkanlar için Büyükakın'a teşekkür etti.

Kocaeli, Güncel

Kaynak: AA

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