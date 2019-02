Büyükakın Gölcük Basınıyla Buluştu

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Merkez'de bulunan Estabian Cafe'de düzenlenen basın toplantısında yerel basının sorularını yanıtladı. Programa Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır ve partili yöneticiler katıldı. Kocaeli'nin bir göl iki deniz arasında, dört mevsim turizm imkanları olan özel bir şehir olduğunu belirten Büyükakın, "Burada dağ turizmi, su turizmi, kış turizmi yapılır. Sadece biraz ilgi ve tanıtım gerektiriyor. Bunları yaptığımızda, bu şehir emsalleri arasında inanılmaz değerli bir şehir olur. Bu şehirde 10-15 yılda çok şey yapılabilir" dedi.

"BEYANNAME BİR YAKLAŞIM BEYANIYDI"

Geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşılan beyannamede Gölcük'le ilgili sadece Millet Bahçesi olduğu şeklindeki eleştiri üzerine "Biz beyannameyi liste haline getirmedik, D-100 ve D-130 üzerinde yapacağımız kavşaklar var, başka çalışmalarımız var, ifade etmedik, sadece bir yaklaşım beyanıydı. Liste beyannamelerden çıkalım, anlayışlara bakalım, bu yaklaşıma alışmanızı bekliyorum. Mesela Mareşal Feyzi Çakmak'ın duble yol hale gelmesi önemli bir proje, bunu yapacağız ama beyannamede ifade etmedik. D-130 aksını rahatlatacağımızı ifade etmiştik. Çalışılmamış projeleri önünüze koymayı doğru bulmadık, ama Gölcük trafiğini rahatlatacağız, bunu da tüm taraflarla konuşup en doğrusunu yapacağız" dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMELİ

Gölcük'te yapılacak Millet Bahçesi'nin sadece bir park değil, sosyal donatıların da olduğu bir yapı olduğunu da belirten Büyükakın "Değirmendere tarafında otopark ve Pazar yerinin olduğu bir çalışmamız var. Gölcük'teki asıl sorun, başlayan kentsel dönüm çalışmalarının devam etmesidir. Elbette vatandaşın rızasını almadan kentsel dönüşüm yapmak hatalı olur. Elbette başlayan kentsel dönüşüm projeleri vatandaşların onayıyla devam etmeli" diye konuştu.

İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILMALI

Yapılacak çalışmaların ihtiyaç analiziyle belirlenmesi gerektiğini de söyleyen Büyükakın "İhtiyaç analiziyle yapılacak işin fonksiyonu ve sonuçlarını bilirsiniz. Biz planlama kısmını biraz atlıyoruz. Burada bir battı çıktı talebi vardı, yaptığımız simülasyonda bu talebin karşılanması durumunda, Gölcük'te ciddi trafik olacağını gördük, bu yüzden yapmadık. Gölcük'te yapılacak hastane ile ilgili bir soru üzerine Büyükakın, hastanenin Sağlık Bakanlığı yatırım bütçesine alındığını belirterek, iki yıl içinde hastanenin hizmete gireceğini söyledi.

BELEDİYECİLİK LEGO GİBİ

Belediyeciliğin yeni dönemde farklılaşacağını da kaydeden Büyükakın, "Şehirlerin rekabetinin olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Belediyeciliği lego yapmaya benzetiyorum. Puzzle yaptığınız zaman bittiğinde çıkan resim aynı olur, ama lego yaparken herkes farklı bir sonuca ulaşır. Eğer gerçekten ortak akılla bir şehri yönetecekseniz, bir şehirde doğru olan hizmeti, o kentin tamamıyla konuşarak karar vermelisiniz. Bizim Kocaeli'ni marka şehir yapmamız gerekiyor. Barcelona gibi, Madrid gibi, insanların aklında kalacak eserler üretmemiz gerekiyor, bunu da istişareyle, yeni fikirlerle yapmamız gerekiyor. Kocaelispor yapacağımız marka şehir çalışmamızın sadece bir bölümünü oluşturacak" diye konuştu.

KOCAELİ'NİN STANDARTLARI YÜKSEK

Bir büyükşehirde bulunması gereken her şeyin Kocaeli'nde bulunduğunu da kaydeden Büyükakın, "Kocaeli'nde yüksek standartlarımız var. Örneğin Kandıra yolunun duble olmasını istiyorlar, bu haksız bir talep değil, çünkü hizmeti görüyorlar ve talep ediyorlar. Kocaeli eskiden hakikaten kötü kokardı, yeşillik yoktu, gri bir şehirdi. Şimdi o yol boyunca her taraf ağaç. İbrahim başkan yol boyunca her yeri yeşillendirdi. Kocaeli'nin sadece yüzde 1.5'unda sanayi ve ticaret imarı var, yüzde 4.5'i ev ve yerleşim için kullanılmış, yüzde 50'si orman, yüzde 29'u tarımsal arazi. Bir göle iki denize kıyısı olan, kayak merkezi olan enteresan bir şehir Kocaeli. Burada dağ turizmi, su turizmi, kış turizmi yapılır. Sadece biraz ilgi ve tanıtım gerektiriyor. Bu yüzden Kocaeli'ni daha iyi tanıtmamız gerekiyor. Bunları yaptığımızda, bu şehir emsalleri arasında inanılmaz değerli bir şehir olur. Bu şehirde 10-15 yılda çok şey yapılabilir" dedi.

Kaynak: Bültenler