Büyükakın, "Hizmet Konusunda Rakibimiz Yok"

Kocaeli İl Kadın Kolları'nın tüm ilçelerde düzenlediği "Mahalle Buluşmaları" programının son adresi Gölcük Değirmendere Kültür Merkezi oldu. Programa AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Gölcük Kadın Kolları Başkanı Saime Yelken ve partili kadınlar katıldı. Toplantıda konuşan Büyükakın, "Bu millet hizmeti AK Parti belediyeciliği ile gördü, hizmet konusunda bir rakibimiz yok. Son 14 seçimi birinci olarak bitirmiş bir partiden bahsediyoruz. Böyle bir teşkilat olduğu müddetçe bu bayrağın inmesi mümkün değil"

BU MİLLET HİZMETİ AK PARTİ İLE GÖRDÜ

Mahalle Buluşması'nda kadınlara hitap eden Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş 15 yılda Gölcük'e 350 milyon lira yatırım yaptığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla ülkemizin büyük bir ivmeyle büyüdüğünü de belirten Büyükakın, "Yapılan tahminlere göre 2030 yılında Türkiye dünyanın 5'inci büyük ekonomisi olacak. Bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu millet hizmeti AK Parti belediyeciliği ile gördü, hizmet konusunda bir rakibimiz yok. Son 14 seçimi birinci olarak bitirmiş bir partiden bahsediyoruz. Böyle bir teşkilat olduğu müddetçe bu bayrağın inmesi mümkün değil" dedi.

ÇOCUKLAR, KADINLAR, GENÇLER

Kocaeli'ni insanların yaşamak için tercih edeceği ilk üç şehirden biri yapacaklarını da söyleyen Büyükakın, "Çocuklarımız bu şehirde huzur içinde yaşasın, eğitimleri, sağlıkları yerli yerinde olsun. Gençler bu kentte yaşarken büyürken, eğitim alırken, spor yaparken, bu kentte yaşamış olmanın ayrıcalığını yaşasınlar. Hanımlarımız günün her saatinde, kentin her yerinde huzur içinde güven içinde dolaşabilsinler, hayatın içinde olabilsinler, spor yapabilsinler, sanatla uğraşsınlar, temsil makamlarında olsunlar istiyoruz. Bu dönemde meclis üyeliklerinde 145 kadına yer verdik, bunların 55'inin seçilebileceğini düşünüyoruz. Bu rakam geçmişe göre daha büyük bir rakamdır" ifadelerine yer verdi.

DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, gittikleri her yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını belirterek, seçimi kazanma konusunda bir tereddütleri olmadığını söyledi. Yapılacak yerel seçimlerin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından yapılan ilk seçim olduğunu da hatırlatan Sezer "Hedefimiz seçimi bir oyla kazanacakmış gibi çalışacağız. Bu yüzden durmadan çalışmak zorundayız. Gayret bizden, yardım Allahtan" diye konuştu.

EN BÜYÜK PAY KADINLARIN

Kadın Kolları olarak ilçelerde Mahalle Buluşmalarının 10'uncusunu gerçekleştirdiklerini söyleyen İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, kadınların olmadığı bir davanın sonuca ulaşamayacağını belirterek "Biz bu haklı dava içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle 2071'e kadar bu davada yol yürüyeceğiz. Sizlerle 14 seçim atlattık, bu seçimlerde birinci çıkmışsak en büyük pay kadınlarındır. Sahada varlık gösteremezsek, masada kendimize yer bulamayız. 36 gün boyunca kapı kapı çalışmaya devam edeceğiz, Gölcük Belediyesi'nde yine kazanacağız ve en büyük desteği kadınlar olarak bizler vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler