Büyükakın, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Yenişehir Mahallesi Hasan Ağa Camisinde kıldığı Cuma namazı sonra cami cemaatiyle bir araya geldi. Cumalarını tebrik eden ve caminin çay ocağında vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, çay ve simit eşliğinde sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. AK Parti İzmit İlçe başkanı Ali Güney'in de eşlik ettiği birliktelikte, Yenişehir Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerine cevap veren Başkan Büyükakın, bölgedeki esnaflara da bereketli işler diledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA YANINDA VE HİZMETİNDEYİZ"

"Vatandaşımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" diyerek İzmit Yenişehir Mahallesi Hasan Ağa Camisi cemaatiyle buluşan Başkan Büyükakın "Kent genelimizde yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın daima yanında ve hizmetindeyiz. Kocaeli'de insanımıza dokunan ve vatandaşımızı merkeze alan hizmet anlayışından asla taviz vermiyoruz" diye konuştu.

"KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ"

İzmit Yenişehir Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisiyle de karşılaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi arasında kurulan etkin birlikteliğin devam etmesi sürecinde halkla her fırsatta bir araya geldiklerini dile getirerek, "Herkesi dinleyen, herkesin görüşüne saygı gösteren, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içinde, insana dokunan, katılımcı bir anlayışla çalışmaya gayret gösteriyoruz" açıklamasını yaptı.