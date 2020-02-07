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Büyükakın, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yenişehir Mahallesi Hasan Ağa Camisinde Cuma namazı sonra cami cemaatiyle bir araya geldi.

07.02.2020 17:12 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:12Büyükakın, İzmit Yenişehir Mahallesi'nde
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Mahallesi Hasan Ağa Camisinde Cuma namazı sonra cami cemaatiyle bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yenişehir Mahallesi Hasan Ağa Camisinde kıldığı Cuma namazı sonra cami cemaatiyle bir araya geldi. Cumalarını tebrik eden ve caminin çay ocağında vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Büyükakın, çay ve simit eşliğinde sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Yenişehir Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerine cevap veren Başkan Büyükakın, bölgedeki esnaflara da bereketli işler diledi.

Cami cemaatiyle buluşan Başkan Büyükakın, "Kent genelimizde yaşlı, bakıma muhtaç, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın daima yanında ve hizmetindeyiz. Kocaeli'de insanımıza dokunan ve vatandaşımızı merkeze alan hizmet anlayışından asla taviz vermiyoruz. Herkesi dinleyen, herkesin görüşüne saygı gösteren, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı içinde, insana dokunan, katılımcı bir anlayışla çalışmaya gayret gösteriyoruz" dedi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Yenişehir, Kocaeli, İzmit, Güncel

Kaynak: İHA

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