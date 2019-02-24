Büyükakın "Kocaeli'ni Dimdik Ayakta Tutacağız"

Antikkapı'da düzenlenen programa MHP MYK Üyesi Hilal Elmas, Kocaeli il Başkanı Aydın Ünlü, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Ülkü Ocakları ilçe başkanları ve ülkücüler katıldı.

MİLLET BASİRETİYLE DOĞRU KARARI VERECEKTİR

Toplantıda ülkücülere hitap eden AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Osmanlı'yı kuran medeniyetin altında Horasan erenlerinin hikmeti olduğunu söyledi. "Bizim için bugünün hesapları yoktur, bin yıllık hesaplar vardır" diyen Büyükakın, bundan dolayı Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu belirterek "Vatan hiçbir zaman tartışmaya açılmayacak bir konudur bizim için. 15 Temmuz'da bir yerden koordine edilmeden milletin meydana çıkması, milletimizin basiretidir. Bu millet, kim hakkın yanında, kim batılın yanında iyi bilir. Genel Başkanlarımız 'Beka yoksa hayat yoktur' dediler, bir karar verdiler. Bu millet yine basiretle doğru kararı verecektir" dedi.

HAYALLERİMİZİ DEĞİL YAPACAKLARIMIZI SÖYLEDİK

Belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini bildiklerini de söyleyen Büyükakın "Bu konuda tevazu gösteremeyiz. Biz beyannamemizde hayallerimizi değil, yapacaklarımızı gösterdik. Bizim arkadaşlarımız işinin ehli. Dolayısıyla destek olduğunuzda sizin boynunuzu bükecek bir şey yapmayız. Bu kardeşlerinize güvenin. Yapacağımız işler onaylanmıştır. Metro yapılması ile ilgili Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış projemiz var" ifadelerine yer verdi.

BU DÖNEM BEKA MÜCADELESİ DÖNEMİ

MHP MYK Üyesi Hilal Elmas ise, ülkü ocaklarını hep siyaset üstü tuttuklarını belirterek "Bu dönem siyaset dönemi değil, bu dönem yerel seçim kampanyası dönemi de değil, beka mücadelesi dönemidir. Beka denince akla ülkücüler gelir. Sizler tarihi sorumluluğunun bilincinde 31 seçimleri için Cumhur İttifakı olarak seçim kazandırmak zorundasınız. Cumhur ittifakının başarısı, ülkücülerin başarısı olacaktır" diye konuştu.

13 – 0 KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Ülkü Ocakları'nın MHP'nin şah damarı ve devletin geleceği olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü "Ülkücüler milli kini olan insanlardır. Kan gölüne dönmüş bu coğrafyada eğer bu ülkeden iç savaş yoksa bunun mimarı liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeseydik, kardeş kanı akacaktı. Barışın var olduğu bu süreçte bunu yapmak adına alınan karar önemli. 31 Mart seçimleri bunun bir dönüm noktasıdır, biz Kocaeli'nde 13 – 0 kazanmak zorundayız. Bu bize liderimizin talimatıdır.15 Temmuz itibariyle vatandaşın kurduğu ittifakın Cumhur İttifakı olduğunu söyleyen Ünlü, "Ananızın ak sütü gibi Cumhur İttifakı'na oy verebilirsiniz. Adaylar Cumhur ittifakının adaylarıdır. Dünyaya nizam veren bir ülke yolunda hızlı bir şekilde yol alıyorsak, bunun virajı 31 Mart seçimleridir" dedi.

BÜYÜKAKIN'A SAHİP ÇIKACAĞIZ

Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı olarak atanan Av. Yunus Emre Kurt ise, "Liderimiz ve Cumhurbaşkanımızın başlattığı Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağımızı ve Tahir Büyükakın'a sahip çıkacağımız sözünü buradan söylüyoruz. Terörist PKK ile yapılan mücadeleyi, FETÖ ile mücadeleyi tüm gençlerimize anlatmalıyız. İsteğimiz şehri imar nesli ihyadır. Bu konuda destek vereceğimiz sözünü veriyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler