Haberler » Yaşam » Büyükakın, Körfezli muhtarlarla buluştu - Haberler

Büyükakın, Körfezli muhtarlarla buluştu

Körfez ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz" dedi.

09.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:44Büyükakın, Körfezli muhtarlarla buluştu
ilçesinde muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlarla olan buluşmalarını Körfez ilçesiyle sürdürdü. Muhtarların büyük bir teveccühüyle karşılaşan ve bu toplantılar nedeniyle teşekkür alan Başkan Büyükakın, muhtar buluşmalarındaki bilgi akışına önem verdiğini dile getirdi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Mustafa Altay, Doğan Erol ve Hasan Aydınlık ile Bölge Koordinatörü Abdullah Köktürk de hazır bulundu. Körfez ilçesinin alt yapısından üst yapısına kadar her konuda görüş alışverişi yapılan birliktelikte yeni bir toplu taşıma sistemi üzerinde çalışıldığını dile getiren Başkan Büyükakın, "Körfez'in altyapı ve üst yapısını sistemli bir şekilde yenileyeceğiz" dedi.

Kocaeli genelindeki tüm muhtarlarla yakın bir çalışma ağı kurduklarını ve belli periyotlarla bir araya geldiklerini de belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bizim nazarımızda çok önemli yere sahip muhtarlarımızla olan buluşmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bunu da bugün bir araya gelerek ve halkımıza birlikte hizmet ederek gösteriyoruz. Ülkemizin ve şehrimizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasını muhtarlarımızla birlikte başaracağız. Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın muhtarlarımıza ilettikleri konuları bugün kendilerinden dinledik. Ekibimizle birlikte dile getirilen her konuya büyük bir titizlikle eğiliyoruz" diye konuştu - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kocaeli, Körfez, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

13:12  Bolu'da çevreci öğrenciler atık topladı - Haberler
13:10  Avustralya'da binlerce deve itlaf edilecek - Haberler
13:08  Fuhşa teşvik suçundan 10 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Haberler
13:06  Sudan: Devrik lider Ömer el-Beşir'in partisi Ulusal Kongre'nin mal varlıklarına el konuldu - Haberler
12:59  Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı - Haberler
12:56  İran'da füzeyle düşürüldüğü öne sürülen uçağın patlama anı kamerada! - Haberler
12:49  İranlı çocuklar, Kasım Süleymani fotoğrafının önünde secde ettirildi - Haberler
12:27  Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Uçak, füze veya bomba ile düşürülmüş olabilir - Haberler
12:01  Kraliyet ailesinden ayrıldıklarını duyuran Meghan Markle, açıklamadan önce evlilik yüzüğünü takmadı - Haberler
11:51  Son dakika: İran'dan ABD'ye yeni tehdit: Daha sert intikam yakında - Haberler
9.01.2020 13:15:10