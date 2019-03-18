Büyükakın Ve Gönül'den Hal Esnafı Ziyareti

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, sabahın erken saatlerinde hal esnafını ziyaret ederek bereket duasına katıldı

Duanın ardından helva ikramında bulunan ikiliye yapmış oldukları ziyarette AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Çakır, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, önceki dönem İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Hal Müdürü Ayhan Acar, Hal Komisyoncuları Dernek Başkanı Hüseyin Balkaya ve partililer eşlik etti.

HAL ESNAFIYLA SOHBET

Sabahın erken saatlerinde Büyükakın ve Gönül, esnafı tek tek ziyaret ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Büyükakın ve Gönül'ün beraberindeki heyet, hal içerisinde bulunan dükkânları tek tek dolaşarak sohbet etti, sebze ve meyve fiyatları ile ilgi bilgi aldı. Hal esnafı tarafından sıcak bir ilgi ile karşılanan ve kendisine ikram edilen taze meyvelerin tadına bakan Büyükakın ve Gönül, hal esnafına yapılacak çalışmalar ile ilgili projelerini anlattı.

HELALİNDEN BOL RIZIK TEMENNİ EDİYORUM

Esnaflar ile sohbet eden Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Mimar Sibel Gönül, "Bizleri sıcak bir ilgi ile karşılayan Hal esnafımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bulunan esnaf kardeşlerimiz yeni hal bölgesinde daha güzel koşullarda hizmetlerini sürdürüyor. Gezimiz sırasında esnaflarımızın, birinci kalite ürünleri sattığına şahit olduk. Hepsine helalinden bol rızık temenni ediyorum" dedi.

HALDEN ANLAYAN ESNAFLIK BİLİNCİ

"Bu güzel tesiste oluşan halden anlayan esnaflık bilinci bizleri mutlu ediyor" diyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, benzerleri arasında Türkiye'de örnek alacak Sebze ve Meyve Hali Hizmet Binası'nı kent esnafına kazandırdık. Modern hal binası 56 bin metrekare kullanım alanı, 62 adet 100 metrekare büyüklüğündeki dükkanları ve sosyal tesisleriyle önemine dikkat çekiyor" dedi. Program sonrasında heyet, esnaf ile birlikte çorba içerek programı sonlandırdı. Ayrıca bereket duasına katılan Büyükakın ve Gönül esnafa helva ikramında bulundu.

Kaynak: Bültenler