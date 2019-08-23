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Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu

ABD'de Tennessee eyaletinin Chattanooga şehrinde bir büyükanne, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle üvey torununun ayağını kaynar suya koydu.

23.08.2019 17:32 Vicdansız büyükanne yaramazlık yapan torununun ayağını kaynar suya soktu

ABD'de Tennessee eyaletinin Chattanooga şehrinde yaşayan Jennifer Vaughn isimli bir büyükanne 2 yaşındaki Kaylee Robinson isimli üvey torununun ayaklarını yaramazlık yaptığı için ceza olarak kaynar suyun içine koydu. Bileklerinden ayak parmaklarında ikinci derece yanık olan ayağı balon gibi şişti.

DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Yaramazlık yaptığı için küçük kızın ayağını kaynar suyan koyan üvey büyükanne daha sonra kızı Brittany Smith'i telaş içinde telefonla aradı ve torununun ayağına kayar suyun döküldüğünü söyledi. Dokuz gündür hastanede tedavi altında olan küçük kızın annesi, kızının durmunun günden güne kötüye gittiğini söyledi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR YANIK GÖRDÜM"

Olayı inceleyen dedektif kızı hastane ziyaret ettiğini ve hayatı boyunca ilk kez böyle bir yanık vakası ile karşılaştığını dile getirdi.

TEDAVİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Büyükanne tutuklanırken, kızının enfeksiyon kapma riskinin çok olduğunu ve ayağını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu söyleyen anne, internet üzerinden kızının tedavi için yardım kampanyası başlattı.


Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, Dünya

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