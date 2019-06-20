20.06.2019 13:56
Haberler»3. Sayfa»Haber

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Karaman'da bir büyükbaş hayvan çiftliğinin deposundaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Karaman'da bir büyükbaş hayvan çiftliğinin deposundaki saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Yangında traktörle, yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Karaman'ın merkeze bağlı Ortaoba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kardeşe ait olduğu öğrenilen büyükbaş hayvan çiftliğinin deposundaki saman balyaları henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Saman balyalarının yandığını gören çiftlik çalışanları hemen itfaiyeden yardım istedi. Yangın mahalline gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında saman balyalarının yanında bulunan traktörle, yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu BaşkanıMehmet Bayramda, yangının çıktığı büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulunarak, işletme sahibi kardeşlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bayram, "Büyükbaş hayvan çiftliğimizde gece çıkan yangın ucuz atlatılmış. Bizi en çok sevindiren ise üzücü bir durumun yaşanmamasıdır. Yangında bir traktör ile bir yem karma makinesi yanarak kullanılamaz hale gelmiş. Allah beterinden korusun. Buradan çiftlik sahibi kardeşlerimize geçmiş olsun diliyorum" dedi. - KARAMAN
Kaynak: İHA
Karaman,3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:39Personel lojmanındaki yangın korkuttu
15:35Sivas'ta tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
15:3211 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
15:32Batman'da uyuşturucu madde ele geçirildi
15:31Şarampole yuvarlanan otomobildekiler kaza anını böyle kaydettiler
15:13İmren öğretmenin ölümüne ilişkin eski eşin yargılanmasına devam edildi
15:10Kadını öldürüp silahı bahçesine gömen zanlı yakalandı