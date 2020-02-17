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Büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sivasın Gürün ilçesinde 11 büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

17.02.2020 18:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:06Büyükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Sivasın ilçesinde 11 büyükbaş hayvanın bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün-Sivas karayolu üzerinde meydana geldi. Y.D. idaresindeki 46 ABS 959 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle Bağırsak Dere mevkine geldiği sırada devrildi. Devrilme sonucu kamyon içinde bulunan hayvanlar zarar görmezken sürücü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon içinde bulunan hayvanlar başka bir kamyona yüklenerek götürüldü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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