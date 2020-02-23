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1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Adana'da 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan alan muhtar, hayvanları hastalanınca bunalıma girip intihar etti.

23.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:07

'da bir muhtar 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan aldı. Ancak muhtarın aldığı hayvanlar hastalanınca, bunalıma girip intihar etti.

19 Şubat günü Sarıçam Polis Merkezine gelen Ertuğrul Güllü, Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahalle muhtarı olan ağabeyi Fatih Güllü'nün kayıp olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis muhtarı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Güllü'nün telefon sinyalinin en son Kılbaşı mevkisinde ormanlık bir alandan geldiği belirlendi. Polis bu alanda helikopter desteğiyle arama başlattı.

1.5 MİLYON LİRA KREDİ ÇEKTİ

22 Şubat Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında muhtar başından vurulmuş halde bulundu. Kendi silahı da yanı başında olan Fatih Güllü'nün intihar ettiği belirlenirken, muhtarın 1.5 milyon lira kredi çekip büyükbaş hayvan aldığı ancak hayvanlardan çoğu hastalandığı için psikolojisinin bozulduğu, bu nedenle de intihar ettiği tahmin ediliyor.

Muhtarın cenazesi, adli tıp kurumunda otopsi yapıldıktan sonra ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. - ADANA

1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Adana, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (4)
ÖMER TURAN:hayatın tadı tuzu kalmadı
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ZORBEY:Ben de intihar edeceğim. Bıktım bu hayattan.
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MUĞLALI:hayatta hiç mi sevdiğin biri yok kardeş.
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BB:Her nefis kendinden sorumludur kimse kimseden sorumlu değil kendin bilirsin
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