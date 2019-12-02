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Büyükbaş hayvanların ayak ve tırnak bakımları böyle yapılıyor

Denizli'nin Buldan ilçesinde hayvan sağlığı açısından önemli olan ayak ve tırnak bakımının yapıldığı 'tırnak kesim tramvayı' hizmete sunuldu.

02.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:31Büyükbaş hayvanların ayak ve tırnak bakımları böyle yapılıyor
'nin ilçesinde hayvan sağlığı açısından önemli olan ayak ve tırnak bakımının yapıldığı 'tırnak kesim tramvayı' hizmete sunuldu. Tramvayda özel bir kafese giren hayvanların tırnakları spiral ile kesiliyor.

Buldan'da veteriner hekim Özkan Beşenk tarafından hizmete giren tırnak kesim tramvayında büyükbaş hayvanların ayak bakımları yapılıyor. Tramvayda büyükbaş hayvanların ayak bakımları, tırnak kesimleri ve pedikür bakımları yapılıyor. Hayvan sağlığı açısından ayak ve tırnak bakımının çok önemli olduğunu vurgulayan Beşenk, "Bölgemizde besicilik yapan üreticilerimizin talepleri doğrultusunda tırnak kesim tramvayını hizmete sunduk. Bu amaçla tramvayımızı Buldan'a kazandırdık. Et ve süt üreticilerimiz artık çok bilinçlendi. 15 dakikada hayvanın dört ayağının tırnak kesimini, temizliğini, bakımını, tırnak çürüklüğü tedavilerini, tırnak mantarı tedavilerini yapıyoruz. Hayvanlarda ayak bakımı son derece önemlidir. Et ve süt verimini artırdığı gibi tohumlamanın da başarılı olmasını sağlar" dedi.

Bakımlar sadece 15 dakika sürüyor

Bozalan Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Meryem Aydoğdu da hayvanlarına tramvayda ayak bakımı yaptırdı. Aydoğdu, insanlar gibi hayvanların da ayak sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, "16 adet hayvanım var. Hepsinin sağlığına önem gösteriyorum. Onlar da bir can taşıyor. Ayak ve tırnak bakımı yapılan hayvanlarımda et ve süt artışını gözlemliyorum. Hiçbir acı çekmeden yapılan işlemlerden sonra hayvanlarımın mutluluğunu gözlerimle görüyorum" diye konuştu.

Tramvay denilen kafese giren hayvanların spiral ile yapılan tırnak bakımlarının sadece 5 dakika sürdüğü ve hayvanların sonrasında daha sağlıklı oldukları belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, Güncel

Kaynak: İHA

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