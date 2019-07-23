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Büyükbelen'de altyapı çalışmaları sona yaklaştı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde başladığı 32 kilometrelik altyapı çalışmasında sona yaklaştı.

23.07.2019 17:47 Büyükbelen'de altyapı çalışmaları sona yaklaştı

10 milyon TL'lik yatırım sayesinde mahalle yıllardır beklediği sağlıklı altyapıya kavuşacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, belde durumundan mahalleye dönüşen yerleşim yerlerini de sağlıklı altyapılar ile tanıştırıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen Mahallesinde altyapı çalışması hayata geçirildi. Yürütülen çalışmalar ile mahalle yıllardır beklediği altyapıya adım adım kavuşuyor.

Büyükbelen'e 10 milyon TL Yatırım

MASKİ mahallede 4 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamlarken, ızgara döşeme çalışmaları ise devam ediyor. 28 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşılırken, ekipler parsel bağlantılarına başladı. Mahallede ayrıca daha önce 27 kilometre içme suyu hattı döşeme çalışması da gerçekleştirildi. Yapılan hizmetlere 10 milyon TL yatırım ayrıldı.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükbelen, Saruhanlı, Güncel

Kaynak: Bültenler

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