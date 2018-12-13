13 Aralık 2018, 16:12
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Büyükçekmece Adliyesi Bomba İhbarı Nedeniyle Boşaltıldı, İhbar Asılsız Çıktı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Adliyede bomba imha uzmanlarınca yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Adliye içerisindeki şüpheli bir çanta sebebiyle bomba ihbarı yapıldı.

Adliye çevresinde güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, içeride yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantanın boş olduğunu tespit etti.

ADLİYE ÇALIŞANLARI BÜYÜK KORKU YAŞADI

Polis ekipleri, Adliye Sarayında detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan arama, adliye çalışanlarına büyük korku yaşattı.

İşte olay yerinden görüntüler;

13 Aralık 2018 Perşembe 16:12



YORUMLAR (8)
RAHMAN: Seçimler yaklaştıkça ne kerametse olaylar çıkıyor çoğalıyör acaba bunlar hep tesadüfmü yoksa bizemi böyle geliyör veyahut bunlar çapan oğlumu oyünümu.?
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A2: adliyeye üst aranmadan sadece avukatlar ve hakımler savcılar gırıyor dıger vatandaslar aranıp gırıyor eger bomba cıksaydı kımlerın sokacagı bellıydi
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COSMOS: büyükçekmece elden gidiyeeeeh
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BAŞKANNNN76: ülke elden gidiyeeeeggghhhhh
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ADINIZI YAZIN....: ANLAŞILAN BİRİLERİ YİNE DÜĞMEYE BASTI TREN KAZASI BU OLAY
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