Büyükçekmece Adliyesi Bomba İhbarı Nedeniyle Boşaltıldı, İhbar Asılsız Çıktı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Adliye içerisindeki şüpheli bir çanta sebebiyle bomba ihbarı yapıldı.

Adliye çevresinde güvenlik önlemi alan emniyet güçleri, içeride yaptığı incelemenin ardından şüpheli çantanın boş olduğunu tespit etti.

ADLİYE ÇALIŞANLARI BÜYÜK KORKU YAŞADI

Polis ekipleri, Adliye Sarayında detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan arama, adliye çalışanlarına büyük korku yaşattı.

İşte olay yerinden görüntüler;