Büyükçekmece Adliyesi'ne Yapılan Bomba İhbarı Asılsız Çıktı

- Büyükçekmece
Adliyesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
İSTANBUL - Büyükçekmece Adliyesi'ne yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen bomba ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, Büyükçekmece Adliyesi'nde ve ek hizmet binasında güvenlik önlemi aldı. Polis
ekipleri, Adliye Sarayı'nda detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan arama, adliye çalışanlarına büyük korku yaşattı.
Polis,Büyükçekmece
13 Aralık 2018 Perşembe 17:43