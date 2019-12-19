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Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, turizm zirvesine katıldı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP'nin düzenlediği "Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi" çalıştayına katıldı.

19.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:57 Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, turizm zirvesine katıldı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, CHP'nin düzenlediği "Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi" çalıştayına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, "Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi" çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'de katıldı. Turizm işletmecileri ile yerel yönetimler arasında diyaloğun arttırılması, kentlerin turizm potansiyellerini geliştirilmesi ve sektördeki sorunları görünür kılınmasını amaçlayan 'Yerel Yönetimler Turizm Zirvesi' çalıştayının açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

Çalıştayda, turizmin geliştirilmesi ile ilgili olarak beş başlık altında öneri, talep ve sorunlar ele alındı. Zirvede, kentlerin turizm potansiyelinin arttırılması adına düzenlenen oturumlarda "Kentlerin kalkınmasında turizmin yeri" olarak belirlenirken bir diğer başlık ise, "Alternatif turizmin gelişmesinde yerel yönetimlerin rolü" oldu. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Hasan Akgün, Güncel

Kaynak: İHA

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