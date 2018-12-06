Büyükçekmece Belediyesi Barınaktaki Köpekler İçin Bahçeli Sisteme Geçiyor

06 Aralık 2018 Perşembe 10:50



06 Aralık 2018 Perşembe 10:50

Büyükçekmece Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını sürdüren sokak köpekleri, artık kulübelerde bulunan zincirlerinden kurtularak daha sıcak bir ortamda yaşamlarını sürdürecek.Büyükçekmece Belediyesi barınakta yaşayan sokak hayvanlarının daha rahat ve özgür bir ortamda yaşamlarına devam edebilmeleri için kulübelerde yaşayan köpeklere küçük bahçeler yaparak örnek bir hizmete daha imza atıyor.Barınakta yaşayan binlerce köpek artık zincirlerinden kurtularak soğuk kış aylarında zorluk çekmeden kendi bahçelerinde yaşamlarını sürdürebilecek."Lütfen sizler de minik dostlarımızın yanında olun"Sokak hayvanlarına karşı şiddeti ve mağduriyeti önlemek amacıyla çalışmalar yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Barınağımızda yaşayan can dostlarımızın tüm ihtiyaçlarını düşünüyoruz. Binlerce kedi ve köpeğimizin aylık aşılarını ve bakımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Veteriner hekimlerimiz dostlarımızla tek tek ilgileniyor. Sadece barınağımızdaki dostlarımızla değil sokakta yaşam mücadelesi veren kedi ve köpeklerimizin de aç kalmaması ve sıcak bir yuvaya sahip olmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Barınağımızda kulübelerde yaşayan köpeklerimiz için artık bahçeli sisteme geçiyoruz. Köpeklerimiz zincirlerinden kurtulup daha özgür daha sıcak bir ortamda yaşamlarına devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL