Büyükçekmece Belediyesi Evden Çıkamayanların Yardımına Koşuyor

11 Aralık 2018 Salı 11:08



11 Aralık 2018 Salı 11:08

Büyükçekmece Belediyesi evden çıkamayacak durumda olan ve sağlık problemi yaşayan vatandaşlara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunuyor.Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, doktoru ve sağlık ekipleri tarafından sağlık problemi nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara reçeteli enjeksiyon, serum uygulaması, kan alma, pansuman işlemleri, yara bakımı ve doktor danışmanlığı hizmeti sağlanıyor.Binlerce vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan Büyükçekmece Belediyesi sağlık ekipleri, ilçede ikamet eden hasta vatandaşları tek tek tespit ederek evlerini ziyaret ediyor.Evde muayene edilen hastalar, belediyenin sağlık işleri ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilerek takip altına alınıyor."24 saat ambulans hizmeti de sağlıyoruz"Talep eden herkese evinde ücretsiz sağlık hizmeti verildiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Evlerinden çıkamayacak durumda olan yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlarımıza ücretsiz evde bakım hizmeti sağlıyoruz. Belediyemizin sağlık ekipleri ve doktorumuz bu zamana kadar binlerce hastanın imdadına koştu. Vatandaşlarımız için 24 saat ambulans hizmeti de sağlıyoruz. Acil bir durumda belediyemizi arayarak sağlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Hizmetin temeli sevgidir. Büyükçekmece ailemin huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi.Evde sağlık hizmeti talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar 444 0 340 numaralı telefonu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilir. - İSTANBUL