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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: 13 HAFİF YARALI

20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.

04.08.2019 01:40 BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA: 13 HAFİF YARALI
20'inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin yapıldığı yerde havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.  Büyükçekmece Belediyesi tarafından olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada: "Havai fişek firmasının atımı srasında bir fişek yerde patlamış ve 13 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelerde ayakta tedavisi yapılmış ve taburcu edilmişlerdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.


- İstanbul

Sanat festivali, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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