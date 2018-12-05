Büyükçekmece Belediyesi'nden Eren Bülbül Anaokuluyla İlgili Açıklama

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:35



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:35

Büyükçekmece Belediyesi tarafından "Eren Bülbül Anaokulu "temel atma töreninin iptali ile ilgili çıkan haberler hakkında yapılan yazılı açıklamada; " Şehit Eren Bülbül Anaokulunu "belediye yapıyormuş gibi göstermek" veya "siyasete alet etmek" gibi bir düşünce kesinlikle kabul edilemeyeceği gibi gerek eğitim gerekse şehitlerimizin adı üzerinden siyaset yapılmaması konusundaki hassasiyetimizle de asla bağdaşmamaktadır" denildi.Büyükçekmece ilçesi Muratçeşme Mahallesi'nde eğitim hayırseveri Mahmut Çoban ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle yaptırılacak olan 4 derslikli " Şehit Eren Bülbül Anaokulu" temel atma töreni bağışçı Çoban ailesinin istediği üzerine önceki gün iptal edilmişti. İptalin ardından çıkan haberler sonrası Büyükçekmece Belediyesi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada ; "Eğitim hayırseverlerinin katkılarıyla yaptırılan her okulun örnek oluşturması ve hayırseverleri teşvik etmek amacıyla kamuoyu ile paylaştığımızda bilinen bir başka gerçektir" denildi."Bugüne kadar eğitim hayırseverleri ve belediyemiz işbirliğiyle 35 okulu Türk Milli eğitimine kazandırdığımız da bilinmektedir " denilen açıklama şöyle devam etti, "Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nun yapımı için hayırsever Mahmut Çoban ile Büyükçekmece Belediyesi arasında yapılacak işbirliğinin hangi alanlarda olacağı da yapılan protokolle imza altına alınmıştır. Büyükçekmece Belediyesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada altına imza attığı protokole sadık kalarak görev ve sorumluluklarının gereğini yerine getirecektir.Anaokulunun temel atma töreni ile ilgili olarak hayırsever ile defalarca görüşülmüş olup program birlikte yapılmasına rağmen daha sonra hangi nedenle olduğunu bilmediğimiz anlaşılmaz bir tutum içine girilmiştir. Özellikle de belediyemize ve belediye başkanımıza yönelik hakarete varan beyanları kabul etmemiz de mümkün değildir. Şehit Eren Bülbül Anaokulunu "belediye yapıyormuş gibi göstermek" veya "siyasete alet etmek" gibi bir düşünce kesinlikle kabul edilemeyeceği gibi gerek eğitim gerekse şehitlerimizin adı üzerinden siyaset yapılmaması konusundaki hassasiyetimizle de asla bağdaşmamaktadır.İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Belediyesi ve Mahmut Çoban tarafından imza altına alınan protokolün (Konu ve Kapsamı) başlığı altındaki 3 ve 6'ıncı maddelerinde de belirtildiği üzere:Madde 3: İstanbul ili Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde mülkiyeti Maliye hazinesine ait 154 Ada 4 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Aşiret Dalcı İlkokulu bahçesine bağışçı Mahmut Çoban tarafından 4 derslikli bir betonarme Anaokulu binası ve eklentileri ile Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından hafriyat, saha tanzimi, istinat duvarı ve çevre düzenlemesi tasdikli projesine uygun bir şekilde yapılarak/ yaptırarak mülkiyeti maliye hazinesine ait olmak üzere kullanım hakkını Milli Eğitim Bakanlığına devredecektir.Madde 6: İnşaatın yapı denetim (kontrollük) hizmetleri Büyükçekmece Belediye Başkanlığı teknik elemanları tarafından yürütülecektir.Söz konusu davetiye de görüleceği üzere eğitim hayırseveri Mahmut Çoban'ın adı davetiyede belirtilmiş olup, kendilerini muhatap alınmadığı bilgisi de kesinlikle doğru değildir.Milli değerlerimiz, şehitlerimiz ve eğitim konularındaki hassasiyetlerimizin tüm Büyükçekmece halkı tarafından çok iyi bilinmesine karşın maalesef siyasi baskılar altında yapıldığını düşündüğümüz, bizleri üzen açıklama ve haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur" - İSTANBUL