Büyükçekmece Belediyesi'nden Örnek Bir Geri Dönüşüm Projesi

10 Aralık 2018 Pazartesi 14:37



10 Aralık 2018 Pazartesi 14:37

Büyükçekmece Belediyesi bitkisel atık yağları çöpe atmak yerine belediyeye getiren vatandaşlara TSE belgeli ayçiçek yağı hediye ediyor.Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bitkisel atık yağların çevreye ve insan sağlığına verdiği zararı önlemek ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi.Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 'Atık getir, katık götür' sloganıyla vatandaşlardan gelen atık bitkisel yağları biyodizel yağa dönüştürerek hem çevreye hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.Projeye katkı sağlayarak Büyükçekmece Belediyesi'ne 5 litre bitkisel atık yağ getiren vatandaşlara gıda tüzüğüne uygun TSE belgeli 1 litre ayçiçek yağı hediye ediliyor."Geleceği güzelleştirmek için katkı sağlayalım"Çevre dostu olarak bilinen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Vatandaşlarımız evlerindeki atık yağları çöpe atmak yerine bizlere getirerek hem ekonomiye hem de çevre temizliğine katkıda bulunuyor. Bilindiği üzere 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Yeni bir proje olmasına rağmen vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Büyükçekmece halkı çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Bitkisel atık yağlarınızı belediyeye getirerek 1 litre ayçiçek yağınızı hediye olarak alabilirsiniz. Dünyayı tüketmek için değil geleceği güzelleştirmek için katkı sağlayalım" şeklinde konuştu.Kampanyaya destek olmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 0 340 numaralı telefonu arayarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilir. - İSTANBUL